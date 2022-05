Roma, ultimo tentativo per trattenere Mkhitaryan

I giallorossi proveranno a trattenere l’armeno. Mkhitaryan sembra sempre più lontano da Trigoria, con l’Inter pronto ad accaparrarselo

Mhitaryan si allontana sempre più dalla Roma. Il centrocampista giallorosso sembra avere un accordo con l’Inter, con i nerazzurri che ora dovranno soltanto aspettare l’esito della trattativa con la Roma.

La Roma ha un’ultima offerta in canna, ma appare difficile che possa migliorare l’offerta dell’Inter. I nerazzurri offrono 3.5 milioni di euro annuali per un biennale. I giallorossi potrebbero spingersi vicini ai 4 milioni, ma appare improbabile che la trattativa si possa concludere su queste basi.

Nel caso in cui parta…

Nel caso in cui parta il centrocampista armeno, la Roma sarebbe già pronta con eventuali sostituti. Si parla di Joao Moutinho e Nemanja Matic. Servirà anche inserire qualcun’altro, ma il calciatore armeno sembra essere vicinissimo all’addio.

Entrambi i centrocampisti sembra diranno addio all’Inghilterra, con Matic che andrà in scadenza e sembra essere nel mirino di Mourinho da ormai mesi. Il calciatore serbo è il primo della lista del tecnico portoghese per rinforzare la mediana. Il centrocampista del Wolverhampton, invece, sembra anche esso in procinto di lasciare la Premier League. Nel caso in cui parta Mkhitaryan non è escluso che la Roma possa provare il doppio colpo.

Da monitorare anche la situazione Douglas Luiz, con il brasiliano che sembra nel mirino dei giallorossi da ormai fin troppo tempo, tanto che ora i capitolini vorrebbero concretizzare la trattativa. Per il centrocampista di Steven Gerrard potrebbero bastare circa 20 milioni, ma attenzione alla concorrenza di Arsenal e Chelsea.