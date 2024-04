Roma, un altro talento per la difesa dalla Germania: si tratta Doekhi

I giallorossi sembrano intenzionati a provarci per Danilho Doekhi in estate. Il giocatore era stato seguito già ai tempi di Tiago Pinto, visto che è in scadenza nel 2025

La Roma punta a prendere un nuovo difensore nella prossima stagione. Dean Huijsen, come già raccontato, saluterà la Roma e sembra sia destinato a tornare alla Juventus. Al suo posto si sta decidendo chi prendere, ma dalla Bundesliga potrebbe arrivare la risposta per la difesa giallorossa.

Si tratta di Danilho Doekhi, roccioso difensore di 190 cm nativo di Rotterdam, Olanda, che potrebbe finire per diventare il nuovo perno della retroguardia dei capitolini. Il difensore è in scadenza nel 2025 con l’Union Berlino e non sembra intenzionato a voler rinnovare, per ora. La squadra tedesca potrebbe, dunque, perdere uno dei suoi migliori giocatori.

Doekhi saluta l’Union Berlino?

Il difensore olandese di origini surinamesi sarebbe il primo indiziato per arrivare Roma. Il suo contratto in scadenza garantisce alla Roma una possibilità di prenderlo a basso prezzo, considerando che il suo attuale valore di mercato, secondo Transfermarkt, sarebbe vicino ai 17 milioni di euro. Dunque, potrebbe arrivare a Roma per una cifra tra i 7 e i 9 milioni di euro.

Ne ha parlato anche Tuttomercatoweb, che però smentisce il tutto:

“In Germania il quotidiano tedesco ‘Kicker’ accosta quest’oggi il difensore Danilho Doekhi alla Roma. Classe ’98, il calciatore olandese di origini surinamesi è di proprietà dell’Union Berlino, club con cui ha un altro anno di contratto. La società tedesca vorrebbe rinnovargli l’accordo ma – si legge – al momento non c’è una intesa e senza un nuovo contratto possibile un suo addio in estate.

Doekhi, secondo quanto raccolto da ‘TMW’, è stato effettivamente seguito dalla Roma negli ultimi mesi. E in particolare Tiago Pinto lo stava valutando per il calciomercato di gennaio. Adesso però che il dirigente portoghese ha lasciato Trigoria, il suo nome per i giallorossi non è più di attualità”.