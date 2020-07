Roma, Under vicino al Napoli: possibile inserimento di Milik nell’affare

La Roma è pronta a lasciar partire Cengiz Under. Quella del turco doveva essere la stagione della definitiva consacrazione, ma scarsa continuità e qualche problema fisico di troppo ne hanno condizionato il rendimento.

L’arrivo a gennaio di Carles Perez ha reso ancor più complicata la situazione dell’esterno d’attacco, finito sempre più in basso nelle gerarchie del tecnico Fonseca, che in queste ultime uscite stagionali non l’ha mai impiegato.

La società, inoltre, è alle prese con problemi di bilancio e sarà costretta a vendere per risanare le casse. Il principale nome in uscita è proprio quello del turco, che consentirebbe ai giallorossi di incassare una trentina di milioni di euro.

Il club che si è mosso concretamente per l’attaccante è il Napoli di Gennaro Gattuso, alla ricerca di un esterno destro per il post Callejon. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, nella trattativa con la Roma potrebbe essere inserito anche il cartellino di Arek Milik.

Il centravanti polacco lascerà il Napoli e ha già un pre-accordo con la Juventus per la prossima stagione, quando il suo contratto andrà in scadenza e potrà liberarsi a parametro zero. I partenopei per evitare ciò potrebbero inserirlo nell’affare Under e cercare di monetizzare la cessione.