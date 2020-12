Roma, Veretout e Mancini out 10 giorni. Smalling ancora a parte

La Roma di Paulo Fonseca sarà di scena questa sera allo Stadio Olimpico contro lo Young Boys, match valido per il quinto turno dei gironi di Europa League. I giallorossi sono già qualificati ma devono vincere per rispondere alla pesante sconfitta con il Napoli e blindare il primo posto nel girone.

Fonseca per l’occasione recupera Fazio e Kumbulla, che hanno messo il covid alle spalle e sono tra i convocati. Out invece Mancini, Veretout e Smalling, con i primi due alle prese con problemi muscolari, come confermato da Fonseca ieri ai microfoni di Sky:

“Veretout ha fatto gli esami: non ha lesioni, ma un fastidio. Mancini ha una piccola lesione che aveva prima della partita col Napoli, l’ho fatto giocare correndo un rischio ma non è peggiorato.

Penso che in pochi giorni Mancini possa rientrare, magari non col Sassuolo ma dopo. Smalling ha un piccolo dolore al ginocchio, vediamo. Kumbulla e Fazio sono tornati adesso dopo il Covid, sono stati fermi per tanto tempo e non sono nella migliore condizione fisica per giocare”.

Il centrocampista francese e il difensore ex Atalanta dovrebbero restare ai box per una decina di giorni, mentre sono ancora incerti i tempi di recupero di Smalling, che resta in dubbio anche per il Sassuolo.