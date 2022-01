Veretout potrebbe lasciare la Roma: occasione per il Napoli?

Con l’acquisto di Sergio Oliveira dovrebbe essersi chiuso il mercato della Roma. Il portoghese, ex Porto, ha già convinto tutti con due gol in due presenze. A farne le spese per ora è stato Jordan Veretout che è finito in panchina e sembra essere scivolato giù nelle gerarchie di Mourinho.

Secondo il Corriere dello Sport, la Roma valuterà offerte per il centrocampista francese, il cui contratto scade nel 2024. Il rinnovo sembra non essere una priorità per la società giallorossa.

Di conseguenza, il numero 17 giallorosso potrebbe partire. Un pensiero per lui potrebbe farlo anche il Napoli che lo aveva già cercato in passato quando in panchina c’era Carlo Ancelotti.

La trattativa potrebbe concretizzarsi soprattutto se uno dei big dovesse essere ceduto. Il principale indiziato è Fabian Ruiz, che ancora non ha rinnovato con gli azzurri e pare che il rinnovo non sia nemmeno in programma.

Il centrocampista della nazionale francese potrebbe quindi sostituirlo, e sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti. Darebbe al reparto quantità e qualità. La situazione è ancora in evoluzione, e ci saranno novità nel prossimo mercato estivo.