Roma – Veretout, rottura insanabile: sarà addio in estate

Il campionato di Serie A 2021/22 volge ormai al termine. Sono sei le partite che separano i club (non tutti) dalla fine della competizione, e parecchi obiettivi sono ancora in ballo. La lotta scudetto è aperta come non mai, così come la battaglia per il quinto e il sesto posto, validi per la qualificazione in Europa League e in Conference League.

La Roma ad esempio ha ancora molto da dire. Il raggiungimento della quinta posizione in classifica potrebbe essere considerato un ottimo traguardo, senza ovviamente snobbare la Conference League, competizione in cui il club giallorosso può essere annoverata tra le squadre favorite alla vittoria finale.

La mano di José Mourinho nelle ultime settimane è maggiormente evidente, e il periodo di crisi e discontinuità sembra essere stato superato quasi definitivamente. E se da un lato la squadra viaggia spedita, dall’altro lato la dirigenza vuole cavalcare l’onda favorevole per costruire la rosa per la prossima stagione.

Uno dei reparti che maggiormente necessita di essere rinforzato è sicuramente il centrocampo. Qui il tecnico portoghese continua a chiedere un regista, che dovrebbe appunto arrivare in estate. A fargli posto ecco Jordan Veretout, che ormai appare certo dell’addio.

Come riportato nelle ultime ore da Il Corriere dello Sport infatti, i tentativi della Roma di rinnovare il contratto del centrocampisti francese sono definitivamente naufragati. Il club giallorosso a tale proposito aveva proposto al calciatore un ingaggio da 4 milioni di euro l’anno.

Si tratta di una cifra certamente importante, che però Veretout ha rispedito al mittente chiedendo ben 6 milioni di euro a stagione. Ecco allora che ora il centrocampista ex Fiorentina è sul mercato, e per lui il club giallorosso si accontenterebbe di una cifra contenuta pur di venderlo.

Al momento l’unica offerta arrivata alla Roma per l’acquisto del cartellino di Jordan Veretout è stata pari a 7 milioni di euro, da parte del Marsiglia. Il direttore Tiago Pinto ha ritenuto però l’offerta troppo bassa, chiedendo almeno un’offerta a due cifre.