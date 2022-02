Roma, Veretout verso l’addio a fine stagione: Napoli e Milan su di lui

Alla vigilia del campionato pochi si aspettavano una stagione così deludente da parte di Jordan Veretout. Il centrocampista francese, dopo essersi reso protagonista di alcune partite di altissimo livello all’alba del campionato in corso, ha pian piano abbassato il suo rendimento, fino a perdere il posto da titolare.

L’arrivo di Sergio Oliveira a giugno ha stravolto le gerarchie della Roma, con Veretout scivolato costantemente in panchina. Il centrocampista francese infatti non parte titolare da ben 5 partite consecutive, scavalcato appunto dal giocatore ex Porto in coppia con Cristante.

Ecco allora che tutto fa presagire a un addio a fine stagione. Con Mourinho sulla panchina della Roma Veretout preferirebbe andare a giocare altrove, dove sicuramente riuscirebbe a trovare più spazio. Da dire comunque che, anche quando chiamato in causa dalla panchina, l’apporto del numero 17 non è finora mai mancato.