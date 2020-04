Roma, Vertonghen primo obiettivo per la difesa, il belga: “Voglio un club ambizioso”

Sono ore calde in chiave mercato per la Roma, il direttore sportivo Petrachi sta lavorando per trattenere i giocatori in prestito oltre il 30 giugno in virtù delle nuove tempistiche per concludere il campionato. Se si riprenderà a giocare a fine maggio, la Serie A terminerebbe a fine luglio.

SMALLING – Il ds della Roma ha strappato il ‘si’ a United e Arsenal per permettere a Smalling e Mkhitaryan di concludere la stagione, ma non vuole fermarsi qui. I due giocatori hanno convinto e vogliono restare nella capitale; al ds l’arduo compito di convincere i due club inglesi a cederli a titolo definitivo.

Al momento la trattativa più ostica sembrerebbe quella per il difensore, valutato dai Red Devils oltre 20 milioni di euro. La Roma non è disposta a spingersi oltre i 15, a maggior ragione dopo i danni economici causati dall’emergenza sanitaria.

ALTERNATIVA – Petrachi, per non farsi trovare impreparato qualora non riuscisse a trovare l’intesa con lo United, sta cercando un difensore che non faccia rimpiangere l’inglese. Il primo nome sul taccuino è quello di Jan Vertonghen, centrale in scadenza con il Tottenham e occasione a costo zero. Il difensore ai microfoni ‘Play Sports Kot’ ha dato qualche indicazione sul suo futuro. Le parole:

“Voglio firmare con il club che sarà giusto per me. Potrebbe essere il Tottenham o un altro. Ma deve essere una squadra ambiziosa. Voglio giocare in Europa, perché la Nazionale è importante per me”. La Roma è alla finestra e potrebbe fare un tentativo anche nel caso Smalling restasse nella capitale.