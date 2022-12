Roma, vicino a sfumare Suyuncu

Caglar Suyuncu potrebbe non andare alla Roma. Il calciatore turco sembra vicinissimo ad una squadra spagnola che lo vorrebbe già a gennaio

Dopo mesi di contrattazioni e sondaggi, Caglar Soyuncu potrebbe non andare a Roma. Il calciatore turco del Leicester potrebbe salutare l’Inghilterra già nella finestra invernale. Il difensore è in rotta con le foxes e non sarebbe disposto al rinnovo.

Il giocatore è nella lista dei giallorossi da tempo, ma sembrerebbe aver scelto un’altra squadra. Infatti, il giocatore sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid. I colchoneros starebbero pensando a Soyuncu per sostituire il possibile partente Felipe. Il giocatore brasiliano potrebbe andar via in Premier League, con il Wolverhampton pronto a piombare su di lui.

Le ultime voci di mercato

I giallorossi non starebbero pensando solo al turco, bensì anche ad altri profili. In cima alla lista dei desideri ci sarebbero Branthwaite e Ndicka, con Lindelof che sarebbe il profilo di riserva nel caso in cui dovessero fallire le trattative.

Intanto Branthwaite qualche mese fa ha parlato del suo trasferimento al PSV. Ecco cosa ha detto: “C’erano altre opzioni, ma questa si è distinta per il rapporto che io e il club abbiamo con Marcel. All’inizio le mie opzioni erano ancora aperte, ma il PSV mi voleva sempre di più. Le conversazioni avute con il PSV, Marcel, l’Everton e il mio agente mi hanno reso più fiducioso che fosse la mossa giusta”. Poi ha terminato con: “Quando sono entrato a far parte della squadra mi ha aiutato moltissimo e da allora c’è sempre stato un buon rapporto tra me, la mia famiglia e il mio agente. Non potrò mai parlare abbastanza bene di lui”.