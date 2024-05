Roma, vicino Angelino a titolo definitivo

I giallorossi sarebbero decisi a riscattare Angelino dal Red Bull Lipsia. Il giocatore ex Galatasaray e di proprietà dei tedeschi sarebbe motivato a restare nella capitale, con la Roma pronta a riscattarlo a titolo definitivo

Daniele De Rossi sta generando consensi alla Roma, che ha mancato di poco la finale di Europa League. Nel frattempo, in vista della finestra di trasferimento estiva, la società capitolina sta lavorando senza sosta. Ecco perché vale la pena concentrarsi sulla situazione di Angelino (27 anni).

In prestito dal Red Bull Lipsia, il terzino sinistro ha ottenuto l’appoggio dei giallorossi. Secondo il giornalista Nicolò Schira, i giallorossi sono decisi a esercitare l’opzione di acquisto del giocatore per 5 milioni di euro. Ciò significa che Angelino si unirà alla Roma in modo permanente a partire dalla prossima stagione.

Orgoglio giallorosso

Il calciatore giallorosso ha parlato dopo la partita con il Bayer Leverkusen, dicendosi “Molto delusi, abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo fatto ciò che abbiamo potuto, abbiamo lottato, c’è stato qualche errore di troppo ma sono orgoglioso della mia squadra. A testa alta. Dobbiamo essere concentrati, abbiamo altre tre finali da giocare. Sono importanti per noi e per i tifosi. Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali. Non possiamo sbagliare”.

Parole che dimostrano il suo forte attaccamento alla maglia giallorossa, specialmente perché si è ambientato benissimo ed è diventato uno dei perni sicuri della formazione di Daniele De Rossi. L’allenatore giallorosso punta molto su di lui e i 5 milioni di euro fissati per il riscatto potrebbero finire per essere pagati molto presto dalla società capitolina.