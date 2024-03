Roma, vicino il riscatto di Azmoun ma serve uno sconto

Sardar Azmoun rimarrà alla Roma e sembra che i giallorossi si avvicinino al volerlo riscattare al più presto. Servirà, però, un aiutino dal Bayer Leverkusen per poterlo fare. Solo con un eventuale sconto si potrà arrivare ad un riscatto sicuro

Sardar Azmoun sta avendo un impatto assurdo sul mondo giallorosso e su Roma stessa. Non troppi gol, per ora solo due marcature con la maglia giallorossa, ma tanto amore dalla gente della capitale italiana per l’iraniano. Infatti, il giocatore sta incantando con le sue giocate e la sua umiltà che gli stanno valendo il potenziale rimanere ancora con Daniele De Rossi e soci.

Il giocatore iraniano potrebbe finire per essere riscattato dai giallorossi, che vorrebbero però aspettare un’apertura da parte del Bayer Leverkusen per un possibile sconto sul prezzo di riscatto. Attualmente, infatti, i giallorossi hanno un diritto di riscatto pari a circa 12.5 milioni di euro che potrebbero contenere anche bonus nei confronti dei tedeschi.

Le condizioni economiche e non solo

A parlare della questione sono stati anche i colleghi di calciomercato.com, che hanno scritto ciò sulle condizioni economiche dettate dal Bayer Leverkusen: “In Germania sono sicuri che potrebbero bastarne almeno un paio in meno (di milioni) anche se la Roma punta a uno sconto ancora più sostanzioso anche grazie alla spinta del giocatore e al fatto che al Bayer futuro campione della Bundesliga non serve troppo monetizzare ma piuttosto liberarsi degli esuberi. A 8-9 milioni l’affare si chiuderebbe con piena soddisfazione di Azmoun che ha uno stipendio alla portata del monte ingaggi giallorosso: 1,7 milioni a stagione. Nella capitale Sardar ha intensificato l’amore per la sua seconda passione: i cavalli. E ha stretto un bel legame con Dybala e Pellegrini. Di tornare a Leverkusen, insomma, non c’è proprio voglia”.