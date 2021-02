Roma, Vigorelli: “Molte offerte per Santon ma voleva restare. Per Zaniolo valutiamo settimana per settimana”

L’unico rammarico del general manager della Roma Tiago Pinto riguardo il mercato invernale è stato quello di non essere riuscito a piazzare gli esuberi. Il più vicino a lasciare la capitale è stato Davide Santon, accostato a Sampdoria e Spezia, ma alla fine il terzino è rimasto agli ordini di Fonseca.

Della questione Santon ha parlato nelle ultime ore Claudio Vigorelli, agente dell’esterno e di Nicolò Zaniolo. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

Su Santon: “Davide ha avuto diverse richieste, non solo dallo Spezia. Ma ha pensato di affrontare un trasferimento al termine di questa stagione. Vuole terminare l’anno con la Roma, poi si vedrà”.

Su Zaniolo: “A C’è posta per te ha messo in risalto chi è veramente, un ragazzo sensibile e dal cuore d’oro. Si è dimostrato campione anche fuori dal campo”.

Ritorno in campo? “Si valuterà di settimana in settimana i progressi che sta facendo. A fine febbraio verrà fatta una prima valutazione, il percorso va seguito costantemente. Tutti ci auguriamo di vederlo presto in campo, ma bisogna fare le cose per bene”. Europeo? “Sarebbe un sogno”.