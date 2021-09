Roma, Villar può partire a gennaio: Zakaria il possibile sostituto

Da pupillo di Paulo Fonseca a emarginato con José Mourinho, è questa la parabola di Gonzalo Villar con la maglia della Roma. In pochi mesi il centrocampista spagnolo è passato da elemento fondamentale della mediana giallorossa a rincalzo di lusso, finendo addirittura in tribuna alla seconda di campionato con la Salernitana.

Alla base di tale situazione non c’è alcun problema con Mourinho, ma una scelta di natura tecnica, con il portoghese che preferisce giocatori in grado di verticalizzare subito e velocizzare la manovra.

Caratteristiche diverse da quelle di Villar, tipico giocatore da calcio spagnolo abituato a tenere palla.

Ecco perché, qualora il centrocampista non dovesse trovare spazio in questi mesi, la Roma potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi cessione già a gennaio, dato che gli estimatori non mancano.

In tal caso i giallorossi si tufferebbero sul mercato alla ricerca di un sostituto e il primo nome sarebbe quello di Denis Zakaria, centrocampista del Borussia M’gladbach e della nazionale svizzera in scadenza di contratto a giugno 2022.