Roma, viva la pista Lingard ma occhio alla concorrenza del Milan

Già se n’era parlato nell’ultimo periodo, ma nelle ultime ore la pista sembra essere diventata più calda. Jesse Lingard, attaccante del Manchester United, potrebbe trasferirsi ben presto in Serie A. L’attaccante inglese non sta facendo male tra le fila dei Red Devils, ma il suo contratto scadrà in estate e non è stato trovato alcun accordo per prolungarlo.

Ecco allora che alcune squadre italiane si sono interessate alla situazione. La Roma si era mossa già tempo fa, ma la concorrenza è in aumento. Poco tempo fa sui social infatti è spuntata una foto che ritrae Lingard in compagnia di Zlatan Ibrahimovic.

Non è detto ovviamente che si tratti di un indizio di mercato, ma alcune voci a conferma della trattativa tra il calciatore e il Milan sono arrivate anche dal giornalista Nicolò Schira. L’attaccante inglese e quello svedese hanno condiviso una parentesi della propria carriera tra le fila del Manchester United, dove probabilmente è nato un bel rapporto di amicizia.

Da regolamento comunque, Lingard sarebbe già libero di firmare con il suo prossimo club, in cui si trasferirà a parametro zero in estate. Ovviamente però l’attaccante inglese è ora concentratissimo solo sul campo. Del suo futuro si parlerà a breve.

Nonostante comunque si tratti di un affare a parametro zero, l’ingaggio elevato di Lingard fa sì che la trattativa non sia così facile. Trovare l’accordo con l’entourage del calciatore potrebbe essere impresa ardua, soprattutto per club dalla non elevatissima disponibilità economica.