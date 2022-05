Roma, Wan-Bissaka per la fascia

Wan-Bissaka è il nome nuovo per i giallorossi, che potrebbero provare a prenderlo in estate dal Manchester United

La Roma ha bisogno di rinforzi sulle fasce. Se Maitland-Niles sembra sicuro di tornare in Inghilterra, ad arrivare potrebbe essere un altro giocatore inglese.

Sarebbe Aaron Wan-Bissaka il prossimo possibile rinforzo per i giallorossi, visto anche che il giocatore è in uscita dal Manchester United. Il calciatore è un pupillo di José Mourinho, che lo accoglierebbe ben volentieri nella capitale giallorossa.

Una trattativa possibilmente in discesa

Wan-Bissaka non si sta comportando in campo come si sperava e il Manchester United preferirebbe monetizzare. Il calciatore è valutato 30 milioni, ma con un contratto in scadenza nel 2024. I giallorossi potrebbero sfruttare l’occasione per comprare il giocatore a molto meno e garantire al tecnico portoghese un giocatore che già conosce. La Roma potrebbe provarci con un prestito con diritto di riscatto, forte anche del fatto che allo United non giochi troppo. Nelle ultime otto partite si è trovato a giocare solo due volte, risultando inefficace in campo.

Nelle ultime partite il calciatore sta deludendo in fase offensiva, risultando inadatto sul pallone. Nelle ultime partite non è infatti riuscito ad imporsi e Erik Ten Hag non sembra interessato a mantenerlo in rosa. Wan-Bissaka arrivò nel 2019 all’Old Trafford, proprio quando lo Special One lasciò. Il giocatore è stimatissimo dal tecnico portoghese e all’epoca i Red Devils lo prelevarono per 50 milioni di euro dal Crystal Palace. Un prezzo elevatissimo ma che dimostra quanto il giocatore abbia dimostrato in Inghilterra.