Roma, Wijnaldum ai saluti: i giallorossi puntano Verratti e Sanches

Sull’asse Parigi-Roma potrebbe aprirsi un’altra trattativa. Infatti, i giallorossi sembrano intenzionati a tentare un approccio per due giocatori del Paris Saint Germain

Il Paris Saint-Germain sta registrando molti acquisti, per iniziare al meglio la finestra di trasferimenti estivi. Tuttavia, il club parigino deve iniziare a lavorare sulle partenze e la Roma potrebbe dare una mano.

Secondo quanto riportato da Radio Radio, il club giallorosso starebbe pensando a Marco Verratti del PSG per rinforzare il centrocampo in questa finestra di mercato estiva. Secondo quanto riportato, si rivela che l’affare potrebbe essere fattibile in prestito con opzione di acquisto. Il trasferimento di Verratti consentirebbe di liberare altri stipendi al Paris Saint Germain e di avviare una rivoluzione della vecchia guardia.

Non solo Verratti

Nel frattempo, c’è un altro giocatore del Paris Saint Germain per il quale la Roma è in ballo: il nome di Renato Sanches è nel mirino del club italiano. Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, i rapporti eccellenti tra la Roma e il club francese hanno dato vita a innumerevoli discussioni per eventuali trasferimenti futuri.

Se Sanches dovesse andare nella capitale italiana, sarebbe in prestito con un’opzione di acquisto simile a quella con cui Georginio Wijnaldum si è unito alla squadra di Jose Mourinho lo scorso anno. L’olandese, però, sembra possa tornare al mittente dopo una stagione non propriamente esaltante. A quel punto, il Paris Saint Germain potrebbe valutare con attenzione la possibilità di rescindergli il contratto e salutarlo al prima possibile. Tutto dipenderà dai giallorossi, che potrebbero anche sorprendere e rinnovare di un altro anno il prestito.