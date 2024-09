Roma, Xavi è stato vicino

Xavi sarebbe potuto essere l’allenatore della Roma dopo l’esonero di Daniele De Rossi. Lo spagnolo, però, ha declinato

Lontano dalla panchina da quando è finito il suo periodo al Barcellona, Xavi Hernandez ha recentemente rifiutato un’offerta da un grande club europeo, secondo il Corriere dello Sport, dove ha detto no alla possibilità di prendere il posto di Daniele De Rossi alla Roma.

Secondo il Corriere dello Sport, il catalano ha detto no alla possibilità di prendere il posto di Daniele de Rossi alla Roma. Prima di optare per il croato Ivan Jurić, i giallorossi avevano già avvicinato sia lo spagnolo che gli italiani Francesco Farioli e Stefano Pioli, ma nessuno di loro era disposto a prendere in mano le redini di una squadra che ha conquistato sei punti nelle prime cinque partite di Serie A.

La prossima tappa della carriera di Xavi

Senza squadra da quando il Barcellona ha deciso di rinunciare ai suoi servizi in favore di Hansi Flick, Xavi Hernandez si sta godendo il suo periodo sabbatico. In vista della campagna 2024-2025, si prevede che rimarrà lontano dai riflettori del calcio europeo, anche se sembra che abbia una predilezione per il suo futuro.

Secondo le informazioni riportate da Sport, il leggendario centrocampista sarebbe felice di avere l’opportunità di allenare in Premier League. È senza dubbio la migliore competizione nazionale per la presenza di club molto potenti. Dovremo aspettare e vedere se Xavi finirà prima o poi nel campionato inglese. Anche se, per ora, ha rifiutato quasi tutte le offerte arrivate.