Roma, Zaha per sostituire Abraham

L’inglese ha subito un grave infortunio e il club ha bisogno di un nuovo attaccante che fornisca molti gol entro la fine della stagione, Mourinho ha messo gli occhi sulla Premier League

Con una svolta inaspettata, il manager Jose Mourinho è alla ricerca di un sostituto per l’attaccante Tammy Abraham, che ha subito un grave infortunio alla Roma. Secondo quanto riportato dalla stampa italiana, in particolare dalla “Gazzetta dello Sport”, Mourinho avrebbe chiesto al consiglio di amministrazione del club di fare uno sforzo per ingaggiare il talentuoso Wilfried Zaha, attualmente libero dopo aver terminato il suo contratto con il Crystal Palace.

La notizia dell’infortunio di Abraham ha lasciato un vuoto nella linea degli attaccanti della squadra romana e Mourinho è determinato a trovare un sostituto adeguato il prima possibile. Sebbene Abraham sia stato una figura di spicco della squadra, la necessità di un attaccante affidabile è diventata un imperativo per l’allenatore portoghese.

Wilfried Zaha, noto per la sua abilità tecnica e per il suo ritmo folgorante, è stato un giocatore influente del Crystal Palace per diversi anni. Il suo contratto recentemente concluso ha attirato l’interesse di diversi club e Mourinho sembra intenzionato a sfruttare questa opportunità per portare il talentuoso attaccante alla Roma.

Forte concorrenza

L’ingaggio di Zaha rappresenterebbe un miglioramento significativo per i romani. La sua capacità di sbilanciare le difese avversarie con il suo dribbling e la sua abilità di finalizzazione sarebbe una risorsa preziosa per la squadra.

Tuttavia, ogni trasferimento comporta una serie di incertezze e trattative complicate. La dirigenza della Roma dovrà lavorare sodo per assicurarsi l’ingaggio di Zaha, poiché anche altri club hanno mostrato interesse nell’assicurarsi i suoi servizi; uno dei club a cui è stato accostato è il Barcellona, quindi i romani dovranno essere veloci nel convincere l’ivoriano con un buon progetto sportivo.