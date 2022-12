Roma, Zaniolo al Milan per il dopo Leao?

Nicolò Zaniolo è attualmente in stallo per il suo rinnovo con i giallorossi, tanto che su di lui si starebbe muovendo anche il Milan

Zaniolo continua a non essere una trattativa semplice per la Roma. I giallorossi vorrebbero rinnovare il suo contratto, ma allo stato attuale delle cose nulla sembrerebbe essersi ancora mosso. Il giocatore non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro e il contratto in scadenza nel 2024 mette fretta ai giallorossi.

Già in estate il calciatore potrebbe venir via ad un prezzo di saldo, con tante società intenzionate a prelevarlo. Tra di queste anche il Milan, intenzionato a provare a prenderlo nel caso in cui Leao non dovesse rinnovare. Il calciatore portoghese ha tanti estimatori e il Milan vuole premunirsi.

Filtra ottimismo per il portoghese, ma attenzione

Prima del mondiale in Qatar il giocatore aveva rilasciato alcune pesanti dichiarazioni sul suo futuro, indirizzando potenzialmente la trattativa verso un binario. Il giocatore aveva detto: “Sono contento, orgoglioso, ora devo stare concentrato sul Mondiale, poi col Milan parlerò appena arrivo. Se ho voglia di firmare il contratto? Già prima di arrivare in nazionale abbiamo fatto una riunione con Maldini, è stata positiva, quindi quando arriverò a Milano parleremo bene”.

Ad inizio Ottobre Maldini aveva detto che servono le condizioni giuste, ma intanto gli agenti del calciatore continuano a giocare al rialzo. La paura dei tifosi rossoneri è che possa manifestarsi un Kessie 2.0, con il giocatore che potrebbe trasferirsi altrove a parametro zero. Intanto il Milan guarda a Zaniolo, che sarebbe il profilo giusto per sostituire il portoghese.