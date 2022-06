Roma, Zaniolo potrebbe partire in prestito

La Roma potrebbe accettare un prestito con obbligo di riscatto per il proprio giocatore. Nicolò Zaniolo potrebbe così partire per andare alla Juventus

Si apre uno spiraglio di trattativa per la Juventus. I bianconeri potrebbero provarci nuovamente per Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, i giallorossi sarebbe disposti a trattare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

L’operazione sarebbe simile a quella che ha portato Federico Chiesa a vestire la maglia della Juventus, con la Roma che potrebbe accontentarsi di una cifra complessiva di circa 50/60 milioni di euro. Intanto, la Juventus, avrebbe fatto la propria offerta.

I bianconeri ci provano

La Juventus potrebbe ingolosire la Roma inserendo come contropartita tecnica Arthur Melo. Il brasiliano è stimato da José Mourinho, che potrebbe apprezzare un suo trasferimento nella capitale. Il calciatore ex Barcellona sembra in partenza dai bianconeri e le due squadre potrebbero anche valutare uno scambio di prestiti.

La Juventus si libererebbe di un centrocampista che non ha performato al meglio, ottenendone uno che potrebbe prendere le l’eredità di Paulo Dybala. La Roma, invece, otterrebbe un calciatore funzionale al proprio gioco e allo stesso tempo riuscirebbe a fare plusvalenza per un giocatore acquistato per poco meno di 5 milioni.

Infatti, l’acquisto dall’Inter costò ai giallorossi circa 4.5 milioni di euro. Ora i giallorossi potrebbero vendere Zaniolo a dieci volte il prezzo con cui lo hanno acquistato, facendo una plusvalenza di tutto rispetto. Il calciatore non si è sbilanciato, ma sembrerebbe essere forte la volontà di trasferirsi a Torino per giocare nella Juventus.