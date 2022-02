Romagnoli, la Juventus resta interessata al giocatore

Secondo Il Tempo i bianconeri sarebbero ancora interessati a Romagnoli. La Lazio ha già presentato un’offerta al giocatore

Regna l’incertezza sul futuro di Alessio Romagnoli. L’attuale capitano del Milan andrà in scadenza a fine stagione e probabilmente non rinnoverà il contratto. Il difensore sembrerebbe poter partire verso un’altra destinazione, con la Lazio che sembrerebbe essere in vantaggio.

I biancocelesti avrebbero anche il gradimento del giocatore, che non ha mai nascosto la sua fede laziale durante il corso della sua carriera. L’ex Sampdoria potrebbe dunque scegliere i capitolini, ma attenzione al possibile inserimento della Juventus che potrebbe provare a fare un’offerta.

La Lazio spinge per avere il calciatore, i bianconeri sono in agguato

Secondo quanto riportato da Il Tempo, la Lazio avrebbe presentato un’offerta da 3 milioni più bonus al giocatore. Uno stipendio elevato per le casse biancocelesti, ma che comunque si alleggeriranno con l’ormai probabile addio di Acerbi. I troppi infortuni dell’ex Milan e Sassuolo non convincono la dirigenza laziale, che vorrebbe provare a venderlo.

Il giocatore è seguito fortemente dalla Juventus, con Mino Raiola che starebbe spingendo per la pista torinese. Il noto agente italo-olandese segue difatti Romagnoli e potrebbe provare a portarlo all’ombra della Mole Antonelliana per liberare De Ligt. Un’operazione sicuramente difficile, che includerebbe anche la possibilità di rielaborazione della clausola rescissoria dell’olandese.

Resta da capire la volontà del giocatore, che ancora non ha risposto all’offerta della società di Lotito. La Juventus per premunirsi starebbe sondando già il mercato e provando a rinnovare il contratto di De Ligt per cercare di trattenerlo almeno un’altra stagione.