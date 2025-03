Romano e Moretto: “Il Napoli interessato a Gutiérrez del Girona”

Dopo l’indiscrezione di calciomercato diffusasi ieri secondo la quale il Napoli avrebbe bloccato il difensore dell’Empoli Marianucci per il prossimo calciomercato estivo, c’è anche un altro nome che circola insistentemente come possibile nuovo rinforzo della squadra di Antonio Conte.

A rivelarlo sono stati i due giornalisti esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto che attraverso il loro canale Youtube hanno lanciato la notizia dell’interesse del Napoli per Miguel Gutiérrez Ortega, terzino attualmente al Girona ma con un vincolo ancora con il Real Madrid che ne detiene un diritto di recompra.

Secondo i due giornalisti, nelle ultime ore il Napoli sarebbe tornato a sondare il terreno per giugno, riprendendo dei contatti che c’erano già stati negli scorsi mesi. Quest’anno, il classe 2001 ha totalizzato 24 presenze in Liga mettendo a segno un goal e quattro assist e ha preso parte anche a 6 delle 8 gare giocate dal Girona in Champions League ed è riuscito a scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori anche in Europa nella partita contro lo Slovan Bratislava.

Fondamentale, dunque, sarà da capire la volontà del Real Madrid che aveva già pensato di riportarlo agli ordini di Carlo Ancelotti in inverno vista la disastrosa situazione infortuni dei merengues. Florentino Pérez potrebbe riacquistare il difensore spagnolo al costo di 8-9 milioni di euro, ma anche se dovesse decidere di non farlo, godrebbe in ogni caso del 50% sulla futura rivendita del suo cartellino.

Gutiérrez può giocare principalmente come terzino sinistro ed è ormai titolare inamovibile del Girona di Míchel ma ormai molte squadre hanno messo gli occhi su di lui, tra cui proprio il Napoli che sta cercando rinforzi sulle fasce in vista della prossima stagione.