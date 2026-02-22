Romano: “Napoli in contatto con un difensore di serie A”

Il Napoli sta già pensando alla prossima stagione. L’obiettivo è rinforzare ancora di più la squadra con nuovi innesti di qualità. Tra i tanti nomi fatti, uno di quelli che più spicca è il nome di Zeki Celik, terzino destro classe 1997, in forza attualmente alla Roma di Gian Piero Gasperini.

A fare il punto sul mercato azzurro, ci ha pensato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Quest’ultimo ha fatto sapere che, nonostante ci siano diversi contatti con gli agenti del difensore romanista, l’accordo tra le parti non è affatto vicino. Infatti, non c’è ancora un’intesa di massima.

La Roma ha tra l’altro offerto anche il rinnovo al difensore turco, che quest’anno si sta dimostrando un valido elemento per Gasperini. L’ex tecnico atalantino, infatti, difficilmente rinuncia a schierare il turco. Sul ventinovenne ex Lille, ci sono anche altre squadre italiane, come la Juventus e l’Inter.

Inoltre, sono trapelate anche altre voci che riguardano un interessamento delle squadre inglesi di Premier League. Per la prossima estate quindi è tutto aperto, gli scenari di mercato possibili sono molti. Non è escluso che alla fine possa accettare l’offerta del suo attuale club e restare a Roma.