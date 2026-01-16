Romelu Lukaku, calvario infinito: quando è previsto il rientro in campo dell’attaccante

Il terribile infortunio rimediato da Romelu Lukaku nello scorso ritiro precampionato continua a pesare come un macigno sulla sua stagione e sulle ambizioni della squadra. L’attaccante belga si era fermato durante la preparazione estiva, in un momento cruciale per mettere minuti nelle gambe e trovare l’intesa con i compagni. Fin da subito l’entità del problema era apparsa seria, ma lo staff medico aveva lasciato filtrare un cauto ottimismo sui tempi di recupero.

L’obiettivo dichiarato era quello di rivederlo in campo entro metà dicembre, giusto in tempo per dare una mano nella fase più intensa della stagione. Nelle settimane precedenti a Natale, però, Lukaku aveva illuso tutti. I progressi mostrati in allenamento e qualche segnale incoraggiante avevano alimentato l’idea di un rientro ormai imminente.

La realtà è che Lukaku non è ancora pronto. Il suo ritorno tra i convocati continua a slittare e, secondo le ultime indicazioni, potrebbe essere necessario attendere ancora un mese. L’ipotesi più realistica è quella di rivederlo a disposizione solo a metà febbraio, sempre che il percorso di recupero proceda senza ulteriori intoppi.

“Lukaku aveva illuso il Napoli sulla possibilità di un suo rientro imminente tra i convocati per essere poi inserito gradualmente, magari a gara in corso, e invece non è ancora pronto, risultando lento e pesante a Castel Volturno”, riporta la redazione di SKY.