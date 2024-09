Romelu Lukaku è ufficialmente il nuovo attaccante del Napoli: “Ecco qual è la mia squadra del cuore”

Romelu Lukaku è ora parte integrante della rosa del Napoli. La notizia ha generato grande interesse, soprattutto per alcune curiosità legate alla carriera e alle preferenze personali del calciatore belga.

Lukaku: “Tifo Chelsea”

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la sua squadra del cuore, un tema sul quale Lukaku si è espresso con chiarezza già nel 2021, dopo il suo trasferimento in Inghilterra. In quell’occasione, aveva dichiarato:

“Quando tifi una squadra da quando hai 10 anni e hai l’opportunità di giocarci, ecco perché è stato così. Ci sono persone che tifano Real Madrid, persone che tifano Barcellona, che tifano Inter. Io tifo Chelsea, per me è così”.

Lukaku aveva proseguito spiegando quanto fosse felice di essere approdato al Chelsea. Per l’attaccante si trattava di un grande onore e ha sempre cercato di dare il massimo per vestire la maglia dei blues. A quei tempi disse: “Credo fermamente che il Chelsea rappresenti la scelta giusta per la mia carriera in questo momento”.

L’Inter è stato un privilegio: Adriano era uno dei suoi idoli

Nel 2019, Lukaku aveva condiviso chi fosse stato il suo idolo d’infanzia, rivelando che fin da bambino sognava di vestire la maglia dell’Inter. Da piccolo, nutriva una grande ammirazione per Adriano, e per lui essere approdato nei nerazzurri era un vero privilegio. Pur riconoscendo i buoni risultati raggiunti, sottolineava l’importanza di continuare a impegnarsi al massimo.