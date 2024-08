Romelu Lukaku in Belgio: slittano le visite mediche per il trasferimento a Roma

Romelu Lukaku si trova attualmente in Belgio, mentre il suo viaggio verso Roma per le visite mediche potrebbe subire un leggero ritardo, come riportato dal Corriere dello Sport. Inizialmente previsto per oggi o domani, il trasferimento potrebbe essere posticipato di uno o due giorni.

Le motivazioni

Il motivo del rinvio è legato a questioni contrattuali che il club e l’agente Federico Pastorello stanno cercando di risolvere, in particolare per quanto riguarda i diritti d’immagine del giocatore. Nonostante le complessità, entrambe le parti sono fiduciose e non vedono l’operazione in pericolo.

In passato, l’immagine di Lukaku era gestita dalla Roc Nations Sports, l’agenzia americana di Jay-Z, che fino a settembre 2023 aveva curato gli accordi del giocatore con tanti marchi come Maserati, Versace, Calvin Klein, Gillette e altri big del marketing.

Tuttavia, la collaborazione si è interrotta alla fine dello stesso anno, lasciando aperte nuove negoziazioni. Attualmente, Lukaku ha un importante sponsor tecnico che gli fornisce l’equipaggiamento sportivo, ma il nodo centrale della trattativa è un altro.

Il Napoli, come da sua politica, intende gestire completamente i diritti d’immagine dei suoi calciatori. Questo è l’aspetto su cui club e entourage del giocatore stanno lavorando.