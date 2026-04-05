Romelu Lukaku, prende piede una clamorosa ipotesi entro la prossima estate?

Il futuro di Romelu Lukaku sembra sempre più lontano da Napoli. Dopo i recenti avvenimenti, la sua permanenza oltre il mese di giugno appare complicata e, per molti, ormai scontata. Il centravanti belga, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a diventare il punto fermo del progetto tecnico dopo lo Scudetto dello scorso anno, finendo spesso al centro di riflessioni interne e valutazioni strategiche da parte del club.

Negli ultimi giorni ha preso sempre più quota l’ipotesi di un addio anticipato, con diverse soluzioni sul tavolo. La cessione resta la strada preferita dalla società, ma non è semplice trovare un club disposto a farsi carico di un ingaggio così elevato. I 6 milioni di euro netti a stagione rappresentano un ostacolo significativo, soprattutto in un mercato sempre più attento alla sostenibilità economica.

Proprio per questo motivo, nelle stanze dei bottoni del Napoli si starebbe valutando anche un’ipotesi più drastica: la rescissione consensuale del contratto. Una soluzione estrema, ma concreta, qualora non arrivassero offerte soddisfacenti entro l’estate. Liberarsi di un salario così pesante consentirebbe al club di alleggerire il monte ingaggi e reinvestire su profili più funzionali al nuovo corso.

Il possibile addio di Lukaku segnerebbe la fine di un’esperienza breve e controversa, fatta di aspettative altissime e rendimento altalenante. Giugno sarà il mese decisivo: tra cessione e rescissione, il destino del bomber belga sembra ormai segnato.