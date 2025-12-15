Romelu Lukaku vicinissimo al rientro: il Napoli valuta cessioni a gennaio

Il Napoli si prepara a viaggiare in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana dopo la deludente sconfitta rimediata ieri a Udine per 1-0 grazie all’eurogoal di Ekkelenkamp. Tra i convocati per la semifinale contro il Milan, potrebbe esserci anche Romelu Lukaku ormai in via di recupero dopo l’infortunio occorsogli in estate in amichevole. Il rientro del belga fa rifiatare Antonio Conte che tornerà ad aver almeno il reparto offensivo al completo.

Lukaku, Hojlund, Lucca e il giovane Ambrosino. Gli attaccanti del Napoli, specialmente con i moduli che prevedono un’unica punta come il 4-3-3 o il 4-1-4-1 utilizzati quest’anno, rischiano di essere un po’ troppi e di creare il “problema abbondanza” all’allenatore del Napoli. Perciò, non è detto che non ci sia un’operazione in uscita di uno degli attaccanti per liberare spazio e dare minutaggio a chi si ritroverà a essere un esubero.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, non solo Ambrosino ma anche Lucca non è così certo di rimanere a gennaio: “L’incertezza sulle modalità e i tempi di recupero di Lukaku bloccano ogni discorso relativo al mercato riguardo a Lucca mentre nel corso del mese di gennaio Ambrosino potrebbe andare a trovare più spazio altrove”.

Se il Napoli riuscisse a trovare una collocazione ad Ambrosino in prestito, la soluzione più logica porterebbe alla permanenza di Lucca che si ritroverebbe comunque ad essere una terza scelta dietro Romelu Lukaku e Rasmus Hojlund. Altro rebus rappresenterà invece chi tra il danese e il belga sarà impiegato come “titolarissimo”.

L’anno scorso Antonio Conte aveva solo Lukaku e non ha avuto dubbi: quest’anno con l’investimento fatto per l’ex Manchester United, le discussioni riguardo a chi è la punta titolare del Napoli non sono così scontate. Per preferenze “storiche” e visto il grande apporto dato dal belga nella conquista dello scudetto dell’anno scorso, il titolare potrebbe essere lui, ma non è detto che Hojlund non riesca a scalzarlo specialmente se le condizioni di Romelu non dovessero essere delle migliori nelle prime partite di rientro dall’infortunio.