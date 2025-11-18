Romelu Lukaku vuole accelerare il suo rientro: spunta una nuova data

In questa stagione tra i calciatori che maggiormente stanno mancando al Napoli c’è senza dubbio Romelu Lukaku che a causa dell’infortunio rimediato nell’amichevole di agosto contro l’Olympiacos ancora non è sceso in campo in un match ufficiale di questa stagione.

Per sopperire alla sua assenza, dopo l’investimento già fatto per Lorenzo Lucca, è arrivato a Castel Volturno anche Rasmus Hojlund dal Manchester United. Tuttavia, tra le prestazioni non proprio soddisfacenti dell’ex Udinese e l’infortunio occorso anche all’ex Atalanta, i goal dal reparto offensivo non stanno dando il contributo sperato.

In quest’ottica, si attende con ansia il rientro di Romelu Lukaku. Inizialmente il belga doveva tornare a disposizione a ridosso della Supercoppa Italiana. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbero segnali molto incoraggianti sul suo rientro.

Lukaku si sta impegnando al massimo in allenamento per cercare di anticipare ancora di più il suo rientro in campo senza aspettare metà dicembre come inizialmente annunciato. Addirittura, la speranza è che possa essere già convocato, per partire dalla panchina, già dal big match contro la Roma del 30 novembre.

Il Corriere dello Sport, riporta novità anche sugli infortuni di Gilmour e Spinazzola: “Gilmour salterà anche la partita di sabato contro l’Atalanta dopo quelle contro Eintracht e Bologna, mentre Spinazzola sta facendo di tutto per tornare a disposizione in tempo per la sfida con la Dea. I due giocatori soffrono di problemi legati agli adduttori, accusati durante e dopo l’incrocio con il Como: dall’epoca hanno disertato i successivi impegni di Champions e campionato prima della sosta, e parallelamente hanno dovuto declinare le convocazioni di Scozia e Italia”.