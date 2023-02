Ronaldo-Al Nassr, Garcia annuncia: “Tornerà in Europa”

Negli ultimi giorni della scorsa sessione di calciomercato è rimbalzata nelle varie testate giornalistiche l’idea del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli tanto che ormai anche i tifosi ci speravano davvero.

La suggestione era alimentata dal fatto che il portoghese aveva inizialmente deciso di rompere definitivamente con i Red Devils alla ricerca di un club con cui giocare la Champions League e, allo stesso modo, gli inglesi sembravano interessati a Victor Osimhen. In realtà, da quel momento non se ne è fatto più nulla e la suggestione è rimasta tale.

Ronaldo, infatti, è partito alla volta dell’Arabia Saudita per unirsi all’Al Nassr ma il suo impatto non è stato proprio quello che i tifosi immaginavano. Il club saudita è stato eliminato dalla Supercoppa e il portoghese non è riuscito a lasciare il segno.

Al termine del match il tecnico Rudi Garcia ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardo il futuro dell’attaccante. Ecco quanto dichiarato: “Ronaldo è uno dei migliori giocatori al mondo. Non finirà la sua carriera all’Al Nassr, tornerà in Europa“.

Se Ronaldo lascerà davvero l’Arabia Saudita dopo appena una stagione non è ancora chiaro ma non è da escludere completamente il suo ritorno in un top club europeo per concludere la carriera.