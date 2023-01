Ronaldo, Modric e ora anche dei bianconeri: Al-Nassr pigliatutto

L’Al-Nassr non si ferma e dopo aver provato a prendere Modric, fallendo, sembra intenzionato a puntare due giocatori bianconeri

“È una sfida per me, per il futuro, per le donne e i giovani di questa parte del mondo. Proverò a cambiare la mentalità delle prossime generazioni, aiutarla a sviluppare la crescita del movimento”. Così Cristiano Ronaldo ha parlato al suo arrivo in terra araba, dove giocherà per i prossimi due anni e mezzo.

A seguirlo potrebbero essere alcuni dei suoi ex compagni, con Luka Modric che per ora non vorrebbe trasferirsi. Dalla Juventus, però, sembrano piacere ben due giocatori che potrebbero presto lasciare Torino.

Addio a zero

Il primo è Leonardo Bonucci, che però non si sa ancora se possa rimanere in bianconero ancora a lungo. L’attuale capitano della Juventus sembra essere vicino al finale di carriera e potrebbe scegliere di migrare verso lidi sconosciuti seguendo proprio Cristiano Ronaldo.

L’altro è Juan Cuadrado, che potrebbe salutare a parametro zero per trasferirsi in terra araba e guadagnare l’ultimo grande stipendio della propria carriera. A chiamarlo è Ospina, connazionale che già gioca in Arabia. Intanto Ronaldo ha detto, felice: “Mi sento veramente bene e sono felice di aver preso questa decisione. In Europa il mio lavoro è finito, ho vinto tutto ed ho giocato per i migliori club del mondo. Adesso per me c’è una nuova sfida in Asia e sono molto grato che l’Al-Nassr mi abbia dato questa opportunità di dimostrare al mondo che sarà una grande sfida. Sono veramente felice e orgoglioso“.