Ronaldo – Napoli: gli azzurri potrebbero aver rifiutato l’offerta

Negli ultimi giorni di calciomercato è rimbalzata nelle varie testa giornalistiche l’idea del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli tanto che ormai anche i tifosi ci speravano davvero.

La suggestione era alimentata dal fatto che il portoghese aveva inizialmente deciso di rompere definitivamente con i Red Devils e, allo stesso, i modo gli inglesi sembravano interessati a Victor Osimhen. L’idea, infatti, era quella di portare il nigeriano in Inghilterra per 100 milioni ma soprattutto il Napoli chiedeva al club inglese di pagare lo stipendio di Ronado per circa l’80%.

Di fatto, l’idea è sfumata ancor prima che potesse concretizzarsi anche se, secondo l’edizione del Corriere del Mezzogiorno, il presidente De Laurentiis potrebbe aver ricevuto un offerta a ribasso: 80 milioni per Osimhen e il 50% dell’ingaggio di Ronaldo pagato. A queste condizioni gli azzurri non hanno neanche tentato la strada della trattativa in quanto lo stipendio del portoghese avrebbe pesato troppo sulle casse della squadra.