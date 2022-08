Ronaldo – Napoli: il nodo che potrebbe sbloccare la trattativa

L’idea dell’arrivo di Cristiano Ronaldo a Napoli ha riscosso molto clamore nell’ultima sessione di mercato ma la strada non sembrava per nulla praticabile fino a poco fa visto l’ingaggio del portoghese.

Questa volta l’indiscrezione arriva dall’edizione odierna di TuttoSport secondo cui le parti in causa potrebbero essere sulla via giusta per trovare l’intesa.

Secondo quanto dichiarato nel progetto d’intesa sembra essere incluso anche Victor Osimhen che potrebbe accettare il trasferimento al Manchester United. Restano da definire le cifre dell’affare: il Napoli chiede 100 milioni per il nigeriano e non sembra disposto a ridurre il prezzo del cartellino.

Per l’idea Cristiano Ronaldo in azzurro, invece, resta da sciogliere il nodo dello stipendio. Se da un lato l’ex Real Madrid ha deciso di chiudere con i Red Devils dall’altro il club azzurro deve valutare le reali possibilità di trasferimento. Ronaldo, infatti, guadagna circa 23 milioni netti a stagione e nel progetto d’intesa, come condizione per fondamentale per concludere anche l’operazione di Osimhen, è previsto che il 75% del pagamento venga effettuato dagli inglesi.