Ronaldo – Napoli: l’affare non va in porto

Niente da fare per il Napoli, Cristiano Ronaldo non arriverà in azzurro per questa stagione. L’idea è stata al centro di questi ultimi giorni di calciomercato e sembrava potesse realmente concretizzarsi in un affare che avrebbe compreso anche Victor Osimhen.

Le ultime sulla questione arrivano dall’edizione online del Corriere dello Sport secondo cui “La suggestione Ronaldo al Napoli – Osimhen allo United è sfumata ancor prima che l’idea di Jorge Mendes potesse decollare”.

Di fatti, la proposta dell’agente del portoghese è sfumata in entrambe le direzioni: da un lato Cristiano Ronaldo sembra essere più propenso al trasferimento al Chelsea dall’altro il presidente De Laurentiis non ha ricevuto nessuna proposta ufficiale per Osimhen dai Red Devils.

L’idea di De Laurentiis era quella di ricevere circa 100 milioni per il nigeriano ma soprattutto che il club inglese si occupasse di pagare per circa l’80% lo stipendio di Ronaldo.