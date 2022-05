Ronaldo può lasciare lo United: il PSG e Messi sullo sfondo

Anche questa stagione di Premier League sta per volgere al termine, ed una delle domande più frequenti riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese non sembra voler restare in Inghilterra al Manchester United. A 37 anni suonati, il bomber portoghese ha ancora voglia di provare a vincere trofei, cosa che lo United non può assicurare, no nel breve almeno.

I Red Devils infatti sono praticamente fuori dalla prossima Champions League, e difficilmente riusciranno a lottare per il titolo il prossimo anno. Dopo l’esonero di Solskajer, la squadra è stata affidata a Rangnick fino a fine stagione. Dal prossimo anno invece ci sarà l’olandese Erik Ten Hag, attualmente alla guida dell’Ajax, supportato dallo stesso Rangnick che avrà il ruolo di consulente.

L’olandese ha già fatto sapere che farà ‘piazza pulita’ di tanti giocatori, per acquistarne altri più giovani per ricostruire la squadra. Si tratta quindi di un progetto a lungo termine di cui difficilmente Ronaldo farà parte.

Ma dove andrà l’ex Juve e Real Madrid? Il Mirror fa sapere che c’è la possibilità di vederlo al PSG per sostituire Kylian Mbappè diretto al Real Madrid, e giocare quindi con il suo principale rivale di sempre, Lionel Messi.

“Probabilmente, questo è l’ultimo anno di CR7 in Inghilterra. Ha sempre giocato la Champions e vorrà ancora farlo.”, scrive il tabloid inglese, riprendendo in particolare le parole di Paul Merson, ex Arsenal e ora commentatore tv. Lo scenario che nessuno si sarebbe mai aspettato può davvero verificarsi: Messi e Cristiano Ronaldo compagni di squadra.