Ronaldo-Real, arrivano le parole di Ancelotti: i dettagli

Nelle ultime ore sono giunte numerose indiscrezioni dalla Spagna relative al possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid su pressione di Carlo Ancelotti, ma pochi minuti fa è arrivata la smentita.

A parlare è stato direttamente il tecnico dei Blancos, che tramite il proprio profilo Twitter ha svelato che al momento non c’è nessuna intenzione di prelevare il giocatore. Ecco il messaggio:

“Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante”. #HalaMadrid

“Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio amore e rispetto. Non ho mai pensato di ingaggiarlo”.

Al momento, dunque, non ci sarebbe alcuna trattativa in ballo e a pochi giorni dal termine del mercato difficilmente si faranno passi in avanti in tal senso.