Ronaldo: “Sono il calciatore più forte in Italia! I difensori migliori sono…”

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus e del Portogallo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN in cui ha parlato di vari aspetti. Ecco quanto evidenziato: “Mi diverto ancora tanto, giocare, mantenermi in forma, essere sempre ad alti livelli è ciò che mi piace ma il segreto di tutto è divertirsi”.

A Diletta Leotta, CR7 ha parlato anche delle sue qualità: “Il giocatore più forte del campionato italiano? Sono stato premiato io, quindi per adesso sono io. Non ho difetti. Vedremo chi sarà l’anno prossimo, ma conto di vincere anche l’anno prossimo. Sono felice davvero. Sì, la gente critica, ma fa parte di questo lavoro: bisogna essere positivi, questo è il calcio“.

“La gente applaude, la gente critica, ma per me non è un problema, è normale: so chi sono, so quello che sto facendo, alla fine della storia tutti mi applaudiranno e diranno «bravo». Se diventassi mai un allenatore, sarei un motivatore: l’allenatore deve trasmettere le sue passioni e i suoi talenti alla squadra. Per esempio, a me piace divertirmi, dribblare, tirare, fare gol: dovrei trasmettere tutto questo alla squadra, da motivatore, sicuro“.

Cristiano Ronaldo ha poi parlato anche dei migliori difensori, secondo lui, del campionato italiano di calcio: “Quanto è difficile fare gol in Serie A da 1 a 10? Sette. I difensori più forti della Serie A sono Bonucci, Chiellini e De Ligt, quelli con cui mi alleno”.

Cristiano Ronaldo, quindi, ha esaltato il suo potenziale e quello della Juventus. L’attaccante portoghese è attualmente tra i migliori al Mondo ma il paragone con Leo Messi sicuramente lo tormenta.