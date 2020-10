Ronaldo totalmente asintomatico, la Juventus si muove per averlo a disposizione con il Barça

E’ corsa contro il tempo in casa Juventus per avere a disposizione Cristiano Ronaldo in vista della sfida con il Barcellona di mercoledì 28 ottobre. Il fuoriclasse portoghese è totalmente asintomatico e sta continuando ad allenarsi nella propria villa di Torino per farsi trovare pronto.

Domani termineranno i 10 giorni di quarantena dopo la positività riscontrata in nazionale e il giocatore potrebbe risultare negativo. Se così fosse il portoghese tornerebbe in gruppo e sarebbe a disposizione già per la sfida con il Verona di domenica. Per quanto riguarda la Champions, invece, le norme sono diverse.

La Juventus sette giorni prima della gara con i catalani ha inviato la documentazione all’Upap, il dipartimento del massimo organismo del calcio europeo idoneo a gestire tali questioni, nella quale si dimostra che Ronaldo è totalmente asintomatico e non ha febbre, ma affinché sia in campo è necessaria la negatività martedì prossimo alla vigilia della sfida con il Barça.

L’impressione, però, è che anche qualora nelle prossime ore risulti negativo, Ronaldo non prenderà parte alla sfida con il Verona di domenica per continuare ad allenarsi e farsi trovare al 100% in Champions.

Nel mirino c’è l’appuntamento con il rivale di sempre Leo Messi e il portoghese vuole arrivarci nelle migliori condizioni possibili.