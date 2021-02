Ronaldo trascina la Juventus e la società pensa al rinnovo: contatti con Mendes

La Juventus nel segno di Cristiano Ronaldo, dietro la continuità di prestazioni della squadra di Andrea Pirlo c’è il fuoriclasse portoghese, trascinatore dei suoi con una doppietta nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter.

Domani compirà 36 anni, ma l’età per lui sembra non contare nulla. In campo si diverte ancora come un ragazzino e i numeri dimostrano come sia ancora un giocatore a cui gli allenatori non possono rinunciare.

Quella attuale è sicuramente la miglior stagione di Ronaldo con la maglia bianconera, come dimostrano le 22 reti e i 3 assist in 23 presenze stagionali. Rendimento straordinario dovuto alla cura maniacale dei dettagli e ad una condizione fisica invidiabile.

Il portoghese è un punto fermo e la società bianconera non ha intenzione di rinunciarci. Ecco perché, secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve starebbe pensando di allungare il contratto di un altro anno.

L’accordo attuale scade nel 2022, prolungandolo al 2023, quando Ronaldo avrebbe 38 anni, la società spalmerebbe l’ammortamento su un altro anno. La Juve e Jorge Mendes ne hanno già iniziato a parlare, anche se non in maniera approfondita, ma l’idea di andare avanti insieme è concreta.