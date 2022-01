Rooney Mara interpreterà Audrey Hepburn in un film di Luca Guadagnino

Rooney Mara torna sul grande schermo con un ruolo molto importante.

Mara interpreterà la leggendaria attrice britannica Audrey Hepburn in una pellicola che verrà prodotta da Apple Studios. La rivista Puck riporta che Luca Guadagnino, regista di Call Me By Your Name e A Bigger Splash, dirigerà la pellicola. Invece Michael Mitnick si occuperà della sceneggiatura.

Al momento non vi sono dettagli sulla trama della pellicola, su chi si aggiungerà al cast e su una possibile data di uscita.

Tuttavia, Deadline afferma che Rooney Mara rientra anche tra i produttori del progetto.

L’acclamata attrice è stata vista recentemente nel film La fiera delle illusioni – Nighmare Alley di Guillermo del Toro. Il film uscirà nelle sale italiane il 27 gennaio.

Infine, tra i prossimi progetti di Rooney Mara, vi è anche la pellicola Women Talking di Sarah Polley. Il film, che uscirà a breve nelle sale americane, conta anche con la partecipazione di Frances McDormand, Claire Foy e Jessie Buckley.