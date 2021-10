Rosa Perrotta: anche suo figlio Domenico ha un virus alle vie respiratorie

Nelle ultime ore Rosa Perrotta ha condiviso dei video sul suo profilo social, nei quali ha spiegato cosa sta accadendo. Aveva fatto andare qualche giorno suo figlio Domenico, nato dalla relazione con Pietro Tartaglione, all’asilo nido, ma qualcosa è andato storto.

ROSA PERROTTA, SUO FIGLIO HA IL VIRUS ALLE VIE RESPIRATORIE – La donna ci ha tenuto ad annunciare ai suoi fan che non ha alcuna intenzione di far tornare suo figlio nell’asilo nido in cui era stato iscritto qualche mese fa. E’ infatti tornato a casa con un virus alle vie respiratorie.

Stiamo parlando della stessa malattia che ha colpito la piccola Vittoria, figlia di Chiara Ferragni e Fedez. La neonata è finita anche in ospedale per questo. Insomma si tratta di un virus che sta colpendo molti bambini, si chiama Rsv (Respiratory syncytial virus). Non deve essere certo un periodo facile per i Ferragnez, né per la Perrotta.

E per quanto riguarda un eventuale ritorno all’asilo, ha sostenuto che non lo manderà più, almeno per ora. Anche perché ha sostenuto che: ”inospedale mi sono trovata bambini in quelle condizioni”. E poi ancora: “Mi sono maledetta per il giorno in cui ho deciso di iscrivere Ethan all’asilo quest’anno”.

Adesso la Perrotta è anche in dolce attesa e non può rischiare che l’altro figlio più grande possa far ammalare il neonato, futuro nascituro. Per questo non manderà più suo figlio a scuola e aspetterà che questo brutto periodo passi.