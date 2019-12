Rosa Perrotta fa delle dichiarazioni sul suo rapporto intimo con Pietro Tartaglione

Qualche settimana fa è stata rilasciata dalla showgirl Rosa Perrotta un’intervista. In quest’ultima la ragazza napoletana avrebbe fatto delle dichiarazioni molto forti sul suo rapporto con Pietro Tartaglione, suo attuale compagno e futuro marito. Oggi, è tornata a parlare della faccenda. Ecco quanto ha dichiarato.

ROSA PERROTTA CHIARISCE LA SUA POSIZIONE CIRCA LE AFFERMAZIONI FATTE – Rosa Perrotta ha chiarito la sua posizione circa le affermazioni fatte durante l’intervista. Aveva infatti dichiarato che dopo la nascita del piccolo Domenica, detto Dodo che attualmente ha soli cinque mesi, i rapporti intimi con Pietro si sarebbero un po’ ”spenti”. Oggi, ha avuto a cuore il fatto di voler chiarire senza dubbi la sua posizione. Ha infatti dichiarato che non si tratta di nessuna crisi ma solo di una situazione momentanea e quindi passeggera tipica delle neo-mamme. Dunque nessuna crisi tra i due che convoleranno a nozze proprio nel 2020.

LE POLEMICHE ALLE AFFERMAZIONI DI ROSA PERROTTA – Ovviamente, come nel caso del regalo fatto al piccolo Dodo, non sono mancate neanche stavolta le polemiche. C’è chi non l’ha critica e ha capito le sue affermazioni. Altre invece hanno sostenuto che avrebbe potuto tranquillamente evitare di parlare della sua intimità. Intanto Pietro Tartaglione ha deciso a sorpresa di non rispondere. E voi cosa ne pensate?