Rosa Perrotta mette a tacere le voci su una presunta gravidanza con un tocco di ironia

Rosa Perrotta ha deciso di rispondere alle recenti speculazioni su una sua possibile nuova gravidanza, e lo ha fatto in modo che non è passato inosservato. Negli ultimi giorni, alcuni follower hanno notato un presunto “pancino” in alcune foto dell’ex tronista, alimentando i gossip su un terzo figlio in arrivo.

Rosa, già madre di due bambini, Ethan (nato nel 2019) e Mario Achille (nato nel 2021), si è trovata a fronteggiare i desideri dei fan che speravano nell’arrivo di una bambina.

La risposta di Rosa Perrotta

Infastidita dalle continue insinuazioni, Rosa ha deciso di affrontare la questione con ironia. Dopo aver condiviso la risposta di una fan che si chiedeva dove fosse questo presunto “pancino”, l’influencer ha scelto di sdrammatizzare ulteriormente la situazione.

Nella giornata del 9 agosto, ha pubblicato su Instagram un video in cui, con una didascalia scherzosa, respinge ancora una volta le voci di una gravidanza. “Io all’ennesimo ‘pancino sospetto, arriva la femminuccia?’… No!” scrive Rosa, mentre nel video si vede immergersi in mare, sorseggiando quello che sembra un drink alcolico, e poi tuffarsi in acqua ancora avvolta nell’asciugamano. “Scusate ma dovevo”, ha aggiunto, sottolineando il suo fastidio per le continue pressioni.

La risposta ironica di Rosa ha fatto breccia nel cuore dei suoi fan, che hanno accolto con entusiasmo il suo modo leggero e divertente di mettere fine alle speculazioni, apprezzando il suo approccio spiritoso e diretto.