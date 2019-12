Rosa Perrotta, parla della sua intimità con Pietro dopo la gravidanza: “Oggi mi sento una suora”

Torna a far parlare di sé Rosa Perrotta, nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne. Ed è proprio all’interno del programma che l’ex tronista ha trovato l’amore in Pietro Tartaglione. Da questa storia d’amore è nato anche Domenico, per tutti Dodo. La modella salernitana ha voluto raccontarsi al settimanale Chi, parlando della sua gravidanza e dei cambiamenti che ha portato anche nella sua relazione con Pietro.

L’INTIMITÀ DOPO LA GRAVIDANZA – Tra le tante cose, Rosa ha voluto parlare dei mutamenti che la gravidanza ha portato nella sua intimità con il compagno. L’ex tronista ha ammesso “Pietro non mi ha sfiorata per mesi. Anche una sua carezza mi faceva andare in bestia. Ancora oggi non è più come prima. C’è un calo del desiderio allucinante.”

ANCORA SUL POST GRAVIDANZA – Come racconta anche la Perrotta, questa situazione ha fatto soffrire Pietro: “Al momento non voglio prenderla come se fosse una patologia. “Il mio uomo ne soffre. All’inizio credeva che fossimo in crisi, ma è come se il mio corpo, adesso, appartenesse solo a mio figlio”