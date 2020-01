Rosa Perrotta risponde alle critiche ricevute dopo le affermazioni sui rapporti intimi con Pietro

Rosa Perrotta è tornata a far parlare di sè e questa volta l’ha fatto con una storia sul suo profilo Instagram. Ha risposto alle innumerevoli critiche ricevute circa quanto aveva dichiarato sui suoi rapporti intimi con Pietro.

ROSA PERROTTA: LE DICHIARAZIONI PRECEDENTI – Rosa aveva infatti dichiarato che da quando è nato suo figlio Dodo, ovvero Domenico, non è più riuscita ad avere rapporti intimi con il suo futuro marito, Pietro Tartaglione. Insomma sembrava che qualcosa non stesse andando bene e qualcuno ha persino parlato di crisi. Oggi la ragazza ha risposto a tutte le critiche e presunte accuse ricevute.

ROSA PERROTTA: LA STORIA SU INSTAGRAM – Con una storia su Instagram ha infatti sostenuto: “Ho letto molte cose divertenti che ci hanno fatto sorridere molto. I titoli per invogliare le persone a leggere vanno bene… però poi c’è la verità, detta in un’intervista fatta a cuore aperto con la lealtà e la verità che mi contraddistinguono. Se ci volevano in crisi per fare un po’ di gossip, va bene, poco importa. La gente non vede l’ora di parlare di crisi e tradimenti. Io da donna onesta ho parlato della difficile situazione che una donna può vivere dopo il parto. Cambia il corpo, cambia la psiche. Guardi il tuo corpo e non lo riconosci. Ho parlato schiettamente di quello che succede ad una donna perché gli uomini capiscano di dover pazientare dopo una cosa così importante, perché solo una donna sa quello che attraversa. Da qui a dire che io ho un problema con il mio uomo, passa l’oceano. Parlare di un tema che accomuna tante donne, soprattutto dopo la prima gravidanza, è qualcosa di sconcio? Quante moraliste, parliamo sempre delle stesse caz…e. Che noia!”