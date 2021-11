Rosa Perrotta, sbotta sui social: “Da 20 giorno mi imbottisco di medicine perché tutto vada bene”

Da poche settimane Rosa Perrotta è diventata mamma per la seconda volta, dando alla luce Mario Achille. A distanza di venti giorni dal parto cesareo, l’ex volto di Uomini e Donne ha voluto condividere alcuni scatti. Da quelle immagini, sono poi seguiti commenti che hanno fatto infuriare la donna.

“Magie? Magari” – Le foto che Rosa ha condiviso su Instagram, la mostrando in forma e con una linea invidiabile per una donna che ha partorito da poco. Se i commenti positivi sono stati tantissimi, ovviamente non sono mancate le critiche. In molti, infatti, hanno associato questo ritorno in forma così rapido a dei “trattamenti magici” a cui possono ricorrere i cosiddetti vip.

Davanti a queste polemiche, la Perrotta è sbottata sui social. Riguardo la sua forma fisica, la donna è sbottata: “Magie? Magari”. Dietro ciò, infatti, non vi è nulla di magico o altro, anzi. Sebbene la donna non possa ancora riprendere a fare sport e non possa fare alcuna dieta per via dell’allattamento, è riuscita a tornare in forma.

Dietro la sua linea non vi è sport o diete drastiche, ma cura verso il suo corpo: “Ho cercato di non mettere 30 kg (nonostante ne abbia messi 15), di mantenere idratata la pelle, di affrontare tutto con positività”. Non vi sono, quindi, prodotti magici come hanno insinuato alcuni.

Inoltre, la Perrotta ha aggiunto che: “Sono da 20 giorni a casa ad imbottirmi di farmaci perché tutto vada bene”. Attualmente l’ex protagonista di UeD si sta concentrando totalmente sui suoi due figli e sul suo lavoro.