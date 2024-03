Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, presto genitori: il dolce annuncio social

A distanza di tre anni dall’inizio della loro storia d’amore, nata all’interno della casa del GF Vip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga diventeranno genitori. Ad annunciarlo è stata proprio l’amata coppia attraverso i loro canali social.

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL – Come è oramai noto, la storia tra Rosalinda e Andrea è nata nel corso di una delle ultimi edizioni del GF Vip. Una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia, i due ex gieffini non si sono più separati. Dopo tre anni dall’inizio della loro relazione, i due si preparano a diventare genitori per la prima volta.

Ad annunciarlo sono stati proprio i due ex protagonisti del reality di Alfonso Signorini attraverso un simpatico video pubblicato su Instagram. Nel dettaglio, si vede l’attrice, intenta a mangiare dei cornetti, sedersi accanto al compagno. Una volta al fianco di Andrea, quest’ultimo apre un giornale dove appare il titolo: “Baby Zengavò coming soon”.

Ad accompagnare il simpatico ed originale annuncio è un messaggio che la coppia ha voluto lanciare ai fan:

“Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande. Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande: diventeremo mamma e papà.

Picciriddu/a noi e Chinu non vediamo l’ora di conoscerti”.

Per vedere il simpatico e originale annuncio sui social, clicca qui.