Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, pronti a convolare a nozze? L’anello sospetto

Da quanto emerso nei giorni scorsi sui social, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sarebbero pronti a compiere un altro importante passo. Dopo la nascita di Camilla, la loro primogenita, l’amata coppia del GF Vip sarebbe pronta a convolare a nozze. A far pensare a un possibile matrimonio è stato l’anello che l’ex gieffino ha regalato alla compagna.

PRONTI AL MATRIMONIO? – Andrea e Rosalinda si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del GF Vip. Inizialmente, la loro storia è stata aspramente criticata perché la ragazza ha deciso di lasciare il suo fidanzato storico proprio per Zenga. Nonostante le critiche, però, i due hanno deciso di intraprendere la loro love-story che li ha portati a diventare genitori.

Lo scorso 7 settembre è venuta alla luce Camilla, la primogenita dei due ex protagonisti del GF Vip. È proprio per la figlia che Andrea ha deciso di dedicare il suo ultimo tatuaggio, ovvero la manina della bambina. Tornato a casa, l’ex gieffino ha deciso di fare una romantica sorpresa alla compagna.

Coinvolgendo il loro cagnolino Chinu, il figlio di Walter Zenga ha regalato un trilogy alla Cannavò. Come mostrato da un filmato registrato proprio dal 31enne, il cagnolino ha consegnato alla donna il prezioso regalo con un biglietto: “Grazie per tutto quello che fai”.

A mostrare lo splendido anello regalatole dal compagno è stata proprio Rosalinda. Attraverso un post pubblicato su Instagram, la neo mamma ha voluto ringraziare pubblicamente Andrea: “Ci sarò sempre per te e Camilla 🩷 non c’è promessa più bella di questa. Grazie per l’uomo e il papà che sei, grazie per questo bellissimo regalo inaspettato. Ti amiamo tanto”.

Sebbene l’anello possa far pensare a una possibile proposta di matrimonio, dietro al trilogy si cela un significato più profondo. Secondo la tradizione, infatti, il padre regala questo anello alla compagna per la nascita del primo figlio. Le tre pietre, infatti, rappresentano non solo la famiglia composta dalla coppia e dal primogenito, ma anche le tre fasi dell’amore: una pietra rappresenta il passato (ti ho sempre amata), una il presente (ti amo ora) e l’altra il futuro (ti amerò per sempre).