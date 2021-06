Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: il nuovo progetto lavorativo

Il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sembrava essere giunto al termine, alla fine del Grande Fratello Vip. In realtà però non è così, in quanto le due si sono mostrate nuovamente insieme sui social.

Entrambe hanno deciso di fare un nuovo lavoro insieme. Il progetto però non ha nulla a che fare con il mondo della televisione e si tratta sicuramente di una novità per entrambi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa hanno dichiarato le ex gieffine.

IL NUOVO PROGETTO LAVORATIVO DI DAYANE MELLO E ROSALINDA CANNAVò – Dayane Mello ha vissuto un periodo molto complicato a causa di un lutto subito e l’amica Rosalinda le è stata molto vicina, accompagnandola nei momenti difficili. Adesso hanno avviato un progetto lavorativo insieme.

Dayane Mello sta lavorando al lancio di un nuovo brand. Per lo shooting fotografico la giovane ragazza ha voluto essere accompagnata dall’amica fedele, ossia proprio Rosalinda Cannavò. Sui social sono stati anche pubblicati alcuni scatti che le hanno immortalate insieme. I fan hanno molto apprezzato.

LA DEDICA DI DAYANE MELLO – Dayane Mello ha voluto fare una dedica d’amicizia a Rosalinda Cannavò. Ha scritto in spagnolo e ha dichiarato di essere felicissima di aver condiviso un progetto così importante con una delle sue più care amiche. Alcuni ex gieffini sono intervenuti per commentare tra cui Samantha De Grenet e Patrizia De Blanck. Per vedere il post di Rosalinda Cannavò clicca qui.