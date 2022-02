Rosalinda Cannavò, frecciatina a Dayane Mello: “Bisogna circondarsi d’oro”

Nelle ultime ore sembra che Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, abbia voluto lanciare una frecciatina a Dayane Mello. L’ex attrice si è infatti lasciata andare ad un lungo sfogo dopo la sua assenza al compleanno dell’ex amica.

“Bisogna circondarsi d’oro” – Rosalinda e Dayane si sono conosciute durante la scorsa edizione del GF Vip. La loro è stata un’amicizia abbastanza turbolenta che sembra sia definitivamente naufragata.

A conferma di ciò è l’assenza della Cannavò al 33esimo compleanno della modella. In occasione di tale evento, infatti, Dayane ha inviato alcuni ex gieffini come Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli, Giacomo Urtis e Carlotta Dell’Isola.

Dato le tante domande dei fan a cui non è sfuggita la sua assenza al compleanno dell’ex amica, Rosalinda si è sfogata duramente sui social. Parlando del suo primo singolo “Sempre Avanti”, l’ex gieffina nelle sue IG Stories ha scritto:

“La mia canzone dice: bisogna circondarsi d’oro e poi fregarmene degli altri, guardare sempre avanti! Questa frase per tutti noi deve essere un mantra, soprattutto per chi è dotato di una sensibilità incredibile e nella vita spesso ha dato più di ciò che ha ricevuto, in amicizia, in amore e in qualsiasi rapporto umano”.

Rosalinda Cannavò ha poi proseguito: “Nonostante io mi sia rialzata da cadute importanti casco sempre nel tranello di credere alla genuinità di chi mi circonda, cedo al pensiero che come me gli altri possano supportarmi e gioire dei miei successi. Ed anche oggi con il successo della mia canzone del tutto inaspettato ho IMPARATO UNA LEZIONE. Paradossale che sia la mia stessa canzone ad insegnarmela”.

Nonostante la fidanzata di Andrea Zenga non abbia fatto alcun nome, in molti hanno subito ipotizzato che la IG Story sia una frecciatina rivolta alla Mello.